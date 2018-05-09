Мінфін США назвав терміни відновлення санкцій проти Ірану

з 6 серпня буде відновлено дію заборони на купівлю доларів урядом Ірану.

Санкції США проти Ірану, пов'язані з його ядерною програмою, будуть відновлені поетапно - протягом трьох-шести місяців до рівня, який діяв до підписання Іранської ядерної програми.

Про це йдеться у заяві міністра фінансів США Стівена Мнучина, передає УП.

"Після завершення 90 та 180-денного термінів, дія санкцій знову набере повної чинності", - наголосив міністр.

При цьому зазначається, що сама робота по відновленню обмежень почнеться негайно.

У документі Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) йдеться, що з 6 серпня буде відновлено дію заборони на купівлю доларів урядом Ірану, санкцій проти торгівлі золотом та іншими дорогоцінними металами.

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Крім цього, відновлять дію санкцій проти покупки та продажу алюмінію, сталі, вугілля, програмного забезпечення для промислових виробництв, а також обмеження на операції з суверенним боргом Ірану.

Також вступлять в силу санкції проти іранського автопрому.

"З 4 листопада, по закінченню 180-денного терміну, буде відновлено дію санкцій проти судноплавного та суднобудівного сектору, обмеження на нафтові і нафтохімічні транзакції з іранськими державними компаніями та санкції проти іноземних банків за роботу з Центробанком Ірану", - наголосили в Управлінні.

Водночас у Держдепі заявили, що США і союзники "будуть шукати спільне вирішення іранської загрози". Держсекретар Майк Помпео зазначив, що "є загальна зацікавленість у тому, щоб вирішити проблему іранської загрози і не дати Ірану розвивати ядерну зброю".

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 8 травня, Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що США ще пошкодують про рішення вийти з ядерної угоди, і що Іран рішуче протистоятиме тиску США з метою обмежити вплив Тегерана в регіоні.

Трамп з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу. Він звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує воєнізовані угруповання на Середньому Сході і продовжує реалізувати програму з розробки балістичних ракет.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, запроваджені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виняток» із їхньої дії.