Російські вчені шукають причину вогненного спалаху в небі над Свердловською областю (відео)
07:17, 19 листопада 2014Світ
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Щоб зробити остаточні висновки, необхідно більше інформації - наприклад, свідчення очевидців.
Поруч також проходило планове знищення боєприпасів / скріншот відео
Про це повідомляє Новое время.
Висловлюються різні думки. Один з учених, доцент фізико-технічного інституту УрФУ Віктор Гроховський, вважає, що на відео, заснятому очевидцями, метеорит.
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“Дуже схоже на хороший такий болід. Він же вище хмар був, тому таке незвичайне явище вийшло. Це зовсім не небезпечно, але дуже цікаво для науки", - говорить учений.
В ГУ МНС в Свердловській області припустили, що спалах викликаний тим, що поруч проходило планове знищення боєприпасів.
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