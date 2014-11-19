Російські вчені шукають причину вогненного спалаху в небі над Свердловською областю (відео)

Про це повідомляє Новое время.

Висловлюються різні думки. Один з учених, доцент фізико-технічного інституту УрФУ Віктор Гроховський, вважає, що на відео, заснятому очевидцями, метеорит.

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“Дуже схоже на хороший такий болід. Він же вище хмар був, тому таке незвичайне явище вийшло. Це зовсім не небезпечно, але дуже цікаво для науки", - говорить учений.

В ГУ МНС в Свердловській області припустили, що спалах викликаний тим, що поруч проходило планове знищення боєприпасів.