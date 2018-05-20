У США президентські вибори у Венесуелі називають нелегітимними

Речниця Держдепартаменту Хізер Ноєрт запевнила, що США підтримують право венесуельського народу обирати своїх представників у владу «на вільних та чесних виборах».

У Сполучених Штатах сьогоднішні вибори президентські вибори у Венесуелі називають нелегітимними.

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Як повідомляє DW, про це заявила речниця Державного департаменту США Хізер Ноєрт у соціальній мережі Twitter.

«Сьогоднішні так звані вибори у Венесуелі – нелегітимні», - написала вона.

Ноєрт також запевнила, що США спільно з демократичним світом підтримують право венесуельського народу обирати своїх представників у владу «на вільних та чесних виборах».

Як повідомляв УНІАН, президентські вибори у Венесуелі відбуваються на тлі глибокої економічної та політичної кризи. Опозиція закликає бойкотувати голосування, насамперед через те, що багато провідних опонентів чинного президента-соціаліста Ніколаса Мадуро перебувають у в'язниці, змушені були втекти за кордон або були позбавлені можливості висуватися як кандидати на виборах. На цих виборах перемога нинішнього президента Мадуро видається гарантованою, зазначають оглядачі.

США, ЄС та кілька країн Латинської Америки заявили, що не визнають виборів у Венесуелі. Чилійський президент Себастьян Піньєра звинуватив Мадуро у непомірній жадобі до влади коштом власного народу. Також 54 представники чилійської опозиції та колишні посадовці країни підписали спільну заяву щодо невизнання виборів у Венесуелі.

Міжнародний валютний фонд очікує, що інфляція у Венесуелі в поточному році становитиме 13 тисяч відсотків, а економіка скоротиться на 15 відсотків. Через неефективне управління соціалістичного уряду, а також внаслідок зниження цін на нафту у попередні роки у Венесуелі триває економічна криза. Мільйони громадян Венесуели покинули свою країну. У магазинах бракує продовольства і медикаментів. Торік Венесуелу охопили масштабні протести проти політики уряду, які тривали кілька місяців. Тоді під час сутичок з силовиками загинули понад сто демонстрантів.