Ніколаса Мадуро переобрано президентом Венесуели на другий термін

За Мадуро проголосували 5,8 мільйона венесуельців (68 відсотків голосів).

Виборча комісія Венесуели увечері в неділю, 20 травня, оголосила Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство Reuters.

За даними комісії, за Мадуро проголосували 5,8 мільйона венесуельців (68 відсотків голосів). Другий результат - у Анрі Фалькона, який отримав підтримку 1,8 мільйона виборців. 925 тисяч голосів здобув проповідник Хав'єр Бертуччі. Фалькон заявив, що не визнає результатів виборів через численні порушення.

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Мадуро назвав своє переобрання "перемогою народу", а державні ЗМІ наголосили на рекордному відриві чинного президента від конкурентів. Утім, цього року на виборах явка, за даними виборчкому, становила лише 46 відсотків.

Раніше джерело у виборчій комісії стверджувало, що активність виборців становила близько 32 відсотків, а опозиційні сили, які закликали бойкотувати голосування взагалі, запевняють, що явка була нижчою за 30 відсотків. На виборах 2015 року вона сягала 80 відсотків.

Президентські вибори у Венесуелі пройшли на тлі глибокої економічної та політичної кризи. Багато провідних опонентів чинного президента-соціаліста Мадуро перебувають у в'язниці, змушені були втекти за кордон або були позбавлені можливості висуватися як кандидати на виборах.

Раніше США та декілька країн Латинської Америки заявили, що не визнають виборів у Венесуелі. Чилійський президент Себастьян Піньєра звинуватив Мадуро у непомірній жадобі до влади коштом власного народу. Також 54 представники чилійської опозиції та колишні посадовці країни підписали спільну заяву щодо невизнання виборів у Венесуелі.