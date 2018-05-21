Після Brexit Британія стала більш гостинною до мігрантів - міністр

Проблема з нестачею трудових іммігрантів найбільше може зачепити готельний та харчовий сектори, які дуже залежать від працівників з країн ЄС.

Велика Британія стала більш сприятливою для міграції, після того як вона проголосувала за те, щоб покинути Євросоюз.

Про це заявив міністр навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства Великої Британії Майкл Гоув, передає Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Кампанія референдуму призвела до того, що Велика Британія стає все більш привітною міграції і більш відкритою до прибуття нових людей", - зазначив він.

Під час референдуму Гоув заявляв, що Туреччина може приєднатися до ЄС і стимулюватиме міграцію, однак тепер він ухилився від відповіді на запитання про те, чи вважає, що тоді помилявся.

"Причина, чому я думаю, кампанія виходу з ЄС виграла, тому що люди хотіли переконатися, що ми можемо контролювати наші кордони, наші податки, наші закони і все, що є частиною більш широкої кампанії, щоб відновити віру в наші демократичні інститути", - сказав він.

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Як пише Bloomberg, за даними британської Національної служби статистики, число трудових іммігрантів з країн Європейського Союзу у Великій Британії у першому кварталі 2018 року вперше від 2010 року зменшилося. Це пов’язано головним чином зі зменшенням працевлаштування (на 91 тис.) працівників з восьми країн Східної Європи, зокрема Польщі, Угорщини та Словаччини.

Проблема з нестачею трудових іммігрантів найбільше може зачепити готельний та харчовий сектори, які дуже залежать від працівників з країн ЄС.

Дефіцит працівників вплинув на збільшення заробітних плат, що нині коливається на рівні приблизно 3%, це значно більше, ніж у 2017 році. Збільшення зарплат пов’язане з побоюванням фірм втратити кваліфікованих працівників.