Путін усвідомив, що залізна завіса для Росії стане шляхом деградації та розпаду
15:30, 23 листопада 2014Світ
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Путін заявляє, що шляхом ізоляції Росія не піде "у жодному разі".
REUTERS
Росія розуміє згубність залізної завіси і не намагається будувати "нові паркани".
Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін в інтерв'ю в рамках спецпроекту ТАСС "Перші особи".
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"І в історії інших держав були періоди, коли країни намагалися відгороджуватися від решти світу, дуже дорого заплативши за це. Практично деградацією та розпадом. Ми ні в якому разі цим шляхом не підемо. І навколо нас ніхто стінку не збудує. Неможливо!" - говорить він.
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