Путін усвідомив, що залізна завіса для Росії стане шляхом деградації та розпаду

Росія розуміє згубність залізної завіси і не намагається будувати "нові паркани".

Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін в інтерв'ю в рамках спецпроекту ТАСС "Перші особи".

Читайте такожПутін не має наміру довічно залишатися президентом РФ, але готовий побути ним ще 10 років

"І в історії інших держав були періоди, коли країни намагалися відгороджуватися від решти світу, дуже дорого заплативши за це. Практично деградацією та розпадом. Ми ні в якому разі цим шляхом не підемо. І навколо нас ніхто стінку не збудує. Неможливо!" - говорить він.