"Можуть утримувати проти волі": в Росії змагаються в дотепності з приводу інтерв'ю дочки Скрипаля

У Росії вимагають від Британії можливості поспілкуватися з Юлією напряму, щоб "переконатися, що вона не утримується проти своєї волі".

Посольство РФ в Лондоні підозрює, що Юлія Скрипаль начебто "утримується британськими властями проти її волі".

Про це заявив" РІА Новини" в середу представник дипмісії. "При всій повазі до приватного життя Юлії та інтересів її безпеки, відеоролик не звільняє владу Великобританії від зобов'язань з консульських конвенцій. На Сполученому Королівстві лежить обов'язок дати нам можливість поспілкуватися з Юлією напряму, щоб переконатися, що вона не утримується проти своєї волі і не робить заяв під тиском. Поки що у нас є підстави підозрювати зворотне", — заявив представник дипмісії.

Раніше повідомлялося, що дочка одного з найвідоміших російських екс-шпигунів Юлія Скрипаль дала перше інтерв'ю після отруєння в Солсбері.

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Скрипаль говорила російською і надала заяву, яка, за її словами, вона написала сама англійською та російською мовами. Вона підписала обидва документа після того, як зробила заяву.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка були виявлені без свідомості на лавці в центрі англійського міста Солсбері. Слідчі встановили, що вони отримали отруєння нервово-паралітичною речовиною.

Британські експерти стверджують, що Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичним речовиною під назвою "Новачок", розробленим в Росії. Його дочка, Юлію Скрипаль, виписали 9 квітня і перевели в безпечне місце. Сергія Скрипаля виписали з лікарні 18 травня.