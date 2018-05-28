Президент Польщі назвав Росію найсерйознішою загрозою глобальному світу

Анджей Дуда підкреслив, що напад РФ на Грузію в 2008 році, а також незаконна анексія Криму і військова інтервенція до України в 2014 році показали реальні наміри Росії.

Росія являє собою саму серйозну загрозу глобального світу.

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Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди на Парламентській асамблеї НАТО у Варшаві.

"Напад на Грузію в 2008 році, а також незаконна анексія Криму і військова інтервенція до України в 2014 році показують, які реальні наміри Росії. Події останніх днів довели, що Кремль дозволяє собі робити спроби використання хімічної зброї на території держав НАТО і втручатися в демократичні процеси", - сказав він.

За його словами, ключем до забезпечення безпеки євроатлантичного регіону є зв'язки між Європою і Північною Америкою. Дуда підкреслив, що необхідно прагнути до зміцнення цих зв'язків.

"Для всіх нас важливий розвиток політики безпеки та оборонного співробітництва в Євросоюзі, а також розвиток співробітництва ЄС з США. Зміцнення обороноздатності європейських держав розширює можливості всього Північноатлантичного альянсу, в тому числі США", - зазначив президент Польщі.

За словами Дуди, другою серйозною загрозою є дестабілізація ситуації на південних кордонах НАТО, де діють терористичні угруповання, які загрожують всій Європі.

У лютому президент України Петро Порошенко заявив, що російська агресія проти України перестала бути конфліктом між двома державами і виходить на міжнародний рівень.

"Гібридна війна, яку Росія розв'язала, поступово перетворюється на повноцінну світову гібридну війну. Ця війна ведеться на різних рівнях, на різних полях битв і на різних швидкостях. У цій війні вже беруть участь багато різних акторів, які, можливо, навіть не усвідомлюють своєї руйнівної ролі. Зло, яке стоїть за цією війною... воно живе в Кремлі", - сказав український президент під час виступу на 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.