Росія пообіцяла Ізраїлю не перешкоджати атакам по іранським об'єктам у Сирії - ЗМІ

За даними ЗМІ, Ізраїль отримав гарантії з Москви, що Росія не стане перешкоджати атакам по іранським об'єктам.

Росія та Ізраїль досягли угоди, яка дозволить силам Башара Асада зайняти території на півдні Сирії, що знаходяться під контролем опозиції, але з умовою, що у військових діях не будуть задіяні іранські військові, повідомляє Daily Telegraph.

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, Москва, імовірно, поступилася вимогам Ізраїлю утримувати іранські сили в 25 км від Голанських висот, повідомляють ЗМІ Ізраїлю та Саудівської Аравії.

У свою чергу, Ізраїль не буде перешкоджати наступу сирійських військ на місто Дар'а і територію на кордоні з Ізраїлем і Йорданом. У понеділок Росія заявила, що в південній частині Сирії повинні перебувати лише сирійські сили, що, мабуть, було адресовано Тегерану, пише газета.

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Повідомляється, що підсумковий варіант угоди обговорили міністри оборони Авігдор Ліберман і Сергій Шойгу. Таким чином, виключається можливість прямого зіткнення між Іраном та Ізраїлем на території Сирії, де останнім часом зростала напруженість між цими двома країнами.

У той же час це демонструє зростаючий розкол між Москвою і Тегераном, які в цьому конфлікті підтримують одну сторону. Згідно з ізраїльськими джерелами, Росію все більше дратує присутність Ірану в Сирії, і її турбує, що зіткнення між Іраном та Ізраїлем можуть негативно позначитися на перемогах, які далися з таким трудом, зазначає газета.

За деякими оцінками, у Сирії перебувають тисячі радників і військових з Ірану. Також там знаходяться іранські військові бази, які стали мішенями для атак Ізраїлю.

Ізраїль, як повідомляється, отримав гарантії з Москви, що Росія не стане перешкоджати атакам по іранським об'єктам. Росія і Іран зіграли істотну роль у підтримці Асада. Минулого тижня заступник міністра закордонних справ Сирії Фейсал Мікдад заспокоїв Тегеран, заявивши, що виведення його військ з країни навіть не обговорюється.

Дар'а - очевидна мета для Асада, який пообіцяв взяти під контроль кожен сантиметр своєї землі. Ще одним великим центром сил опозиції є Ідліб на північно-заході, але це пов'язане зі складнощами, оскільки там знаходяться турецькі сили, зазначає газета.

Як повідомляв УНІАН, раніше США закликали Іран припинити деструктивну поведінку в регіоні.