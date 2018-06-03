Асад зустрінеться з Кім Чен Ином - ЗМІ

В очікуванні зустрічі з лідером Північної Кореї Асад вже прийняв вірчі грамоти від посла країни в середу.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує зустрітися з керівником сирійського режиму Башаром Асадом. Про це повідомляє CNN з посиланням на північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA.

Читайте такожТрамп готовий зустрітися з Кім Чен Ином

Повідомляється, що Асад відвідає Північну Корею. У повідомленні не вказується дата проведення зустрічі, і сирійські провладні ЗМІ також досі не повідомили про запланований візит.

Якщо зустріч відбудеться в Пхеньяні, це буде перший раз, коли Кім Чен Ина відвідають у столиці.

В очікуванні зустрічі з лідером Північної Кореї Асад прийняв вірчі грамоти від посла країни в середу, зазначає агентство.

У повідомленні говориться, що Асад заявив, що "вітає чудові події на Корейському півострові, викликані видатним мудрим керівництвом Кім Чен Ина", а також висловив упевненість, що "він досягне остаточної перемоги в возз'єднання Кореї".

Також в повідомленні говориться про тісні зв'язки між двома країнами і наводиться цитата Асада, що Сирія "повністю підтримає політику" північнокорейського керівництва.

Раніше лідер КНДР зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Чже Іншому в демілітаризованій зоні, яка розділяє дві країни, а минулого тижня - з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Пхеньяні.

Президент США Дональд Трамп також заявив про зустріч з Кім Чен Ином 12 червня.