Асад зустрінеться з Кім Чен Ином - ЗМІ
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує зустрітися з керівником сирійського режиму Башаром Асадом. Про це повідомляє CNN з посиланням на північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA.
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Повідомляється, що Асад відвідає Північну Корею. У повідомленні не вказується дата проведення зустрічі, і сирійські провладні ЗМІ також досі не повідомили про запланований візит.
Якщо зустріч відбудеться в Пхеньяні, це буде перший раз, коли Кім Чен Ина відвідають у столиці.
В очікуванні зустрічі з лідером Північної Кореї Асад прийняв вірчі грамоти від посла країни в середу, зазначає агентство.
У повідомленні говориться, що Асад заявив, що "вітає чудові події на Корейському півострові, викликані видатним мудрим керівництвом Кім Чен Ина", а також висловив упевненість, що "він досягне остаточної перемоги в возз'єднання Кореї".
Також в повідомленні говориться про тісні зв'язки між двома країнами і наводиться цитата Асада, що Сирія "повністю підтримає політику" північнокорейського керівництва.
Раніше лідер КНДР зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Чже Іншому в демілітаризованій зоні, яка розділяє дві країни, а минулого тижня - з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Пхеньяні.
Президент США Дональд Трамп також заявив про зустріч з Кім Чен Ином 12 червня.