У Європі з'явиться перше місто без реклами

Місто скасує контракт з компанією JCDecaux, яка є одним з найбільших операторів зовнішньої реклами у світі, і замінить рекламні площі публічними просторами та посадками дерев. Це було однією з головних обіцянок Пйоля на останніх виборах, де він балотувався від партії Зелених, і переміг.

Як пише Inspired з посиланням на The Telegraph, у разі успішного виконання цього плану, Гренобль стане першим містом Європи, в якому зовсім не буде зовнішньої реклами.

У планах чиновників – висадка близько півсотні дерев на місці тих точок, які зараз зайняті рекламою. Не зважаючи на радикальність намірів, реклама все ж не зникне абсолютно повністю з вулиць міста: вона залишиться на деяких автобусних зупинках, – контракт з JCDecaux на цей тип розміщень завершується в 2019 році.

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Населення Гренобля – понад 160 000 людей. За словами представників JCDecaux, місто втратить €600 000 у разі, якщо не продовжить контракт на рекламні площі на наступний рік. Досвід Гренобля – не єдиний у світі. В 2006 році до аналогічного кроку зважилась міська рада Сан-Паулу в Бразилії, яка спровокувала гнів місцевих бізнесменів, заборонивши рекламу в місті.