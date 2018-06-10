Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру на зустріч з Трампом (відео)

У Міжнародному аеропорту Чангі в Сінгапурі приземлився літак Іл-76, що належить КНДР.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру, де має відбутися його зустріч з сінгапурським прем'єр-міністром Чи Сяньлунем перед самітом з президентом США Дональдом Трампом, запланованим на вівторок.

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Про це повідомляє The Straits Times. Відзначається, що Кім Чен Ин зупинився в готелі St Regis.

Інформацію про прибуття північнокорейського лідера підтвердив у своєму Facebook глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакришнан.

Японський міжнародний телеканал NHK World повідомив, що в Міжнародному аеропорту Чангі " в Сінгапурі приземлився літак Іл-76, що належить КНДР.

Транспортник Іл-76 раніше використовувався північнокорейським лідером Кім Чен Ином при відвідуванні китайського міста Далянь в травні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Білому домі повідомили, що перша зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 12 червня в Сінгапурі в 9:00 за місцевим часом (4.00 за київським).