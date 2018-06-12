У радника Трампа під час зустрічі із Кім Чен Ином стався серцевий напад

Дональд Трамп повідомив, що наразі його радник перебуває у Медичному центрі Уолтера Ріда.

У радника президента США з економічних питань Лоуренса Кудлоу стався серцевий напад. Про це у своєму Twitter повідомив Дональд Трамп. «У нашого великого Ларрі Кудлоу, який так старанно працює над торгівлею та економікою, щойно стався серцевий напад», – написав американський лідер. Трамп уточнив, що наразі Кудлоу перебуває у Медичному центрі Уолтера Ріда. Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 червня 2018 р.

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