У радника Трампа під час зустрічі із Кім Чен Ином стався серцевий напад
04:37, 12 червня 2018Світ
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Дональд Трамп повідомив, що наразі його радник перебуває у Медичному центрі Уолтера Ріда.
Ілюстрація / REUTERS
У радника президента США з економічних питань Лоуренса Кудлоу стався серцевий напад.
Про це у своєму Twitter повідомив Дональд Трамп.
«У нашого великого Ларрі Кудлоу, який так старанно працює над торгівлею та економікою, щойно стався серцевий напад», – написав американський лідер.
Трамп уточнив, що наразі Кудлоу перебуває у Медичному центрі Уолтера Ріда.
Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 червня 2018 р.
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