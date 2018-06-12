У радника Трампа під час зустрічі із Кім Чен Ином стався серцевий напад

04:37, 12 червня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це у своєму Twitter повідомив Дональд Трамп.

«У нашого великого Ларрі Кудлоу, який так старанно працює над торгівлею та економікою, щойно стався серцевий напад», – написав американський лідер.

Трамп уточнив, що наразі Кудлоу перебуває у Медичному центрі Уолтера Ріда.

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Теги: #США#Дональд Трамп