Трамп відповів на образи Роберта Де Ніро: актора занадто часто били по голові

Президент США Дональд Трамп відреагував на образи на свою адресу з боку голлівудського актора Роберта Де Ніро, піддавши сумніву його розумові здібності.

Відповідну заяву Трамп зробив у своєму Twitter.

«Роберт Де Ніро - людина з дуже низьким IQ, отримала безліч ударів в голову від справжніх боксерів в кіно. Я бачив його минулої ночі і щиро вірю, що він міг отупіти від ударів», - вказав він.

За словами Трампа, Де Ніро, мабуть, не розуміє, що економіка США сьогодні «в кращому стані, ніж у будь-які інші часи», як ніколи високим рівнем зайнятості.

Роберт Де Ніро, відомий, серед іншого, своєю роллю боксера Джейка Ламотти у фільмі Мартіна Скорсезе «Скажений бик» (1980). Заради правдоподібного зображення головного героя Роберт Де Ніро брав уроки боксу та набрав понад 20 кг ваги.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be "punch-drunk." I guess he doesn't...