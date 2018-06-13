Трамп відповів на образи Роберта Де Ніро: актора занадто часто били по голові

11:12, 13 червня 2018
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп відреагував на образи на свою адресу з боку голлівудського актора Роберта Де Ніро, піддавши сумніву його розумові здібності.

Відповідну заяву Трамп зробив у своєму Twitter.

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«Роберт Де Ніро - людина з дуже низьким IQ, отримала безліч ударів в голову від справжніх боксерів в кіно. Я бачив його минулої ночі і щиро вірю, що він міг отупіти від ударів», - вказав він.

За словами Трампа, Де Ніро, мабуть, не розуміє, що економіка США сьогодні «в кращому стані, ніж у будь-які інші часи», як ніколи високим рівнем зайнятості.

Роберт Де Ніро, відомий, серед іншого, своєю роллю боксера Джейка Ламотти у фільмі Мартіна Скорсезе «Скажений бик» (1980). Заради правдоподібного зображення головного героя Роберт Де Ніро брав уроки боксу та набрав понад 20 кг ваги.

Раніше повідомлялося, що актор Роберт Де Ніро використовував ненормативну лексику щодо президента США Дональда Трампа, виступаючи на церемонії вручення премії "Тоні" в Нью-Йорку.

Як повідомляв УНІАН, лише 41% опитаних американців схвалюють роботу Дональда Трампа на посту президента США в цілому.

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Теги: #Трамп#Роберт де Ніро