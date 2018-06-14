Перелом щелепи та травма мозку: у Росії напали на фаната-гея з Франції

Нападників затримали. Ними виявилися двоє вихідців з Дагестану.

У Росії фіксують перші прояви насильства по відношенню до іноземних вболівальників, які приїхали на чемпіонат світу по футболу.

Як повідомляє Metro, у Санкт-Петербурзі двоє чоловіків напали на французів, які приїхали до Росії на ЧС-2018. Один з постраждалих отримав травми голови і мозку та перелом щелепи. Видання повідомляє, що напад стався на ґрунті гомофобії.

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Нападників затримали. Ними виявилися 25-річний Ісмет Гайдаров і 24-річний Расулом Магомедов з Дагестану.

Також видання повідомляє про інший випадок, який стався у Москві. Там п'ятеро чоловіків напали на нетверезого вболівальника з Англії, коли той знімав гроші у банкоматі, та пограбували його.

Як повідомляв УНІАН, Австралія оголосила про дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії. Також дипломатичний бойкот ЧС-2018 оголосили Великобританія та Ісландія, яка не входить в ЄС.

Причинами для цього стало вторгнення РФ в Україну і Сирію, отруєння в Британії російського екс-розвідника Сергія Скрипаля, голодування українських політв'язнів, у тому числі режисера Олега Сенцова, і систематичне порушення прав людини в Російській Федерації.