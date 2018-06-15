"Час спідньої білизни в політиці закінчився": президент Чехії Земан публічно спалив червоні труси

В ході заходу Земан сказав, що політику слід проводити "на підставі обміну думок, а не нижньої білизни".

Президент Чехії Мілош Земан на організованому в Празькому Граді брифінгу спалив червоні труси, які відома своїми перформансами на політичні теми чеська арт-група Ztohoven вивісила над резиденцією глави держави в 2015 році, замінивши президентський штандарт.

Про це пише Idnes, передає "Європейська правда". За словами Земана, адміністрація глави держави придбала труси у Комітеті з управління держмайном за одну крону.

В ході заходу Земан сказав, що політику слід проводити "на підставі обміну думок, а не нижньої білизни" і підкреслив, що "час нижньої білизни в політиці закінчився".

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В Ztohoven раніше заявили, що заміна президентського штандарта в Празі на величезні червоні труси була політичною акцією і відповіддю на візит президента Чехії Мілоша Земана в Китай. В арт-групі зазначили, що червоні труси є найкращим прапором для "людини, який нічого не соромиться".

Як відомо, у Чехії під час урочистої церемонії інавгурації президента Мілоша Земана на другий термін група депутатів парламенту демонстративно вийшла із залу. Так парламентарії висловили протест проти нападу Земана на Чеське громадське телебачення і деяких журналістів.