У Франції жінка з криком "Аллах акбар" напала на людей у супермаркеті

Від рук жінки постраждали двоє людей.

У французькому містечку Ла-Сен-сюр-Мер молода жінка в чорному одязі напала з канцелярським ножем на людей у супермаркеті.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на BFM TV.

За словами очевидців, жінка спочатку поранила відвідувача супермаркету, а потім - касирку. Під час нападу зловмисниця вигукувала "Аллах Акбар!".

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Як зазначається, працівникам магазину вдалося самостійно знерухомити жінку і передати її поліції. Правоохоронці провели обшуки в квартирі затриманої - нею виявилась громадянка Франції 1994 року народження, яка в минулому вже потрапляла в поле зору поліції, проте жодної інформації про її можливі зв’язки з терористами немає.

У поліції припускають, що жінка напала на випадкових людей через певні психічні розлади.

Окремо повідомляється, що життю обох поранених нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше у США невідомі відкрили стрілянину на фестивалі: постраждали 20 людей, дитина у критичному стані. Одного з нападників було вбито.