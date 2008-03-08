Путін залишив Медведєву у спадок «глухар»

Президент Росії Володимир Путін сподівається, що розслідування справи про вбивство журналістки Ганни Політковської буде доведено до логічного кінця і вбивці будуть покарані, повідомляють Подробності.

"Ми добиватимемося повного розкриття справи і звинувачувального вироку суду відносно злочинців. І чим раніше, тим краще", - сказав Путін на прес-конференції за підсумками російсько-німецького саміту.

Оглядач "Нової газети" Ганна Політковська була убита 7 жовтня 2006 року в під`їзді будинку на Лісовій вулиці в Москві, де знімала квартиру. Генпрокурор РФ Юрій Чайка узяв під особистий контроль розслідування цієї справи. Як основної слідство розглядає версію, пов`язану з професійною діяльністю відомої журналістки.