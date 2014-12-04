Західні ЗМІ помітили, що Медведєв спав під час виступу Путіна

Про це написала британська газета The Daily Mail, повідомляє Острів з посиланням на Комерсант.

Як зазначає британське видання, Володимир Путін у своєму виступі "звинуватив Захід у спробах створити нову залізну завісу навколо Росії".

"Однак його захоплюючий виступ, схоже, наводив нудьгу на прем'єр-міністра, який скористався нагодою, щоб трохи подрімати. Крім того, Медведєв, який у свою бутність президентом теж виступав з посланням до Федеральних зборів, позіхав в той момент, коли Путін говорив, що не змінить свого курсу, незважаючи на загрозу дипломатичної ізоляції", - пише видання.

Німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung пише, що економічні прогнози для Росії "більш ніж сумні, в політичному відношенні країна сильно ізольована - ясно, що президент не знайшов нічого краще, ніж висловитися проти Заходу і погрожувати йому". "Він розпалив російський націоналізм, а тепер йому доводиться знову і знову підкидати дрова", - пише видання.

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Німецька газета вказує, що путінська мова була "грубою сумішшю відчайдушних обгрунтувань його політики стосовно України, спроб представити Росію жертвою західного прагнення до світового панування і загроз щодо Європи та Сполучених Штатів".

"І, звичайно, не обійшлося без згадки про Гітлера: той, хто захоче витіснити Росію з Криму, повторить долю нацистської Німеччини. Ось так просто: раз Крим для Росії «священний» і має стратегічне значення, його можна анексувати. Хіба Путіна турбує, що Росія є гарантом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України?", - іронічно зауважує німецьке видання.