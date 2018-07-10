Rzeczpospolita: Корупція заводить відносини України з Євросоюзом в глухий кут

І це відбувається якраз тоді, коли з Вашингтона надходять сумнівні сигнали і Києву необхідна підтримка Європи.

Після спалаху війни на Донбасі і анексії Криму російськими військами Київ міг розраховувати на підтримку двох західних сил: США і Євросоюзу. Вони допомагали економічно паралельно з МВФ. Підтримка ЄС була дещо більшою, зокрема, через угоду про асоціацію, яка поступово скасовує торговельні межі між сторонами і допомагає Україні підвищити економічні показники.

Але це й не дивно, адже у Європи, врешті решт, більш тісні торговельні зв’язки, ніж у США. Київ міг також розраховувати на політичну підтримку західних партнерів у питанні санкцій проти Росії як за анексію Криму, так і за вторгнення на Донбасі. Але тепер на цій спільній підтримці з’являються тріщини, пише Rzeczpospolita.

І справа не в ЄС, де завжди була група країн, невдоволених загостренням політики проти Росії. Кілька днів томусоюз все одно продовжив дію антиросійських санкцій. Вагання польське видання помітило в США, де президент Дональд Трамп допустив, що в решті решт може визнати Крим частиною Росії. Коли минулого тижня його запитали про такий сценарій, він відповів: «Побачимо». Дипломатам США після цього довелося запевняти у незмінності курсу Вашингтону щодо анексованого українського півострова. Але у Трампа буде ще одна нагода для виголошення скандальних заяв, а саме зустріч з Володимиром Путіним у Хельсінкі 16 липня.

«В Києві дуже бояться цього. Трамп непередбачуваний, а Україна для нього – лише елемент у великій грі», - сказав польському виданню професор українських досліджень Університетського коледжу Лондона Ендрю Вілсон.

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Rzeczpospolita нагадує, що під час зустрічі з лідерами G7 Трамп дивувався, чому Захід підтримує «корумпованого президента Петра Порошенка». Але, на думку Вілсона, Києву не варто хвилюватися через ці його слова.

«Трамп не має нічого проти корупції і ставиться до диктаторів краще, ніж до демократичних лідерів», - зауважив експерт.

Жодних вагань у питанні територіальної цілісності чи суверенітету України немає і в Брюсселі. Однак, там добре розуміють, що Порошенко і олігархи намагаються привласнити Україну.

«Київ проводить 95% реформ. Але інші 5% стосуються боротьби з корупцією і можуть перекреслити всі здобутки», - застерігає Вілсон.

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Перш за все йдеться про створення незалежного Антикорупційного суду. Щоправда, Київ під тиском ЄС погодився на цей крок. Але, на думку британського експерта, пункт про те, що апеляції щодо рішень цього суду будуть розглядати звичайні українські суди, може звести нанівець всю антикорупційну реформу.

«Можна буде судити звинувачених в корупції, але ніхто з них до в’язниці не піде», - переконаний Вілсон.

Євросоюз призупинив виплату допомоги Україні, але він сумнівається, що це може мати якийсь ефект. Дипломати в Брюсселі визнають, що відносини з Києвом зайшли в глухий кут.