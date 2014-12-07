Біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 6 балів
01:24, 07 грудня 2014Світ
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Землетрус магнітудою 6,0 стався в ніч на неділю біля берегів індонезійського острова Ямдена.
Осередок землетрусу залягав на глибині 117 км / mir24.net
Про це повідомляє Геологічна служба США, передають РИА Новости.
Підземні поштовхи були зафіксовані о 22.05 UTC. Епіцентр землетрусу розташовувався в 222 кілометрах на північний захід від міста Саумлакі, острів Ямдена. Осередок землетрусу залягав на глибині 117 кілометрів.
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Оперативна інформація про можливі руйнування або жертви не надходила.
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