Біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 6 балів

Про це повідомляє Геологічна служба США, передають РИА Новости.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 22.05 UTC. Епіцентр землетрусу розташовувався в 222 кілометрах на північний захід від міста Саумлакі, острів Ямдена. Осередок землетрусу залягав на глибині 117 кілометрів.

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Оперативна інформація про можливі руйнування або жертви не надходила.