У Росії чергового опозиціонера посадили на 4,5 роки за побиття поліцейських

Сам опозиціонер, раніше відпущений під підписку про невиїзд, був відсутній на винесенні вироку.

Суд засудив Мохнаткіна до 4,5 років колонії, за інформацією ТАСС повідомляє Lenta.ru.

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Опозиціонера затримали на акції «Стратегії-31», яка проводилася 31 грудня 2013 року в захист 31-ї статті російської Конституції, що гарантує свободу зборів. Проти нього порушили дві кримінальні справи про напад на співробітників поліції. За версією слідства, Мохнаткін

Раніше Мохнаткіна засудили за аналогічний злочин після акції 31 грудня 2009 року. Тоді опозиціонер заявляв, що заступився за жінку, яку били поліцейські. Мохнаткін відсидів у колонії два з половиною роки.