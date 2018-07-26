Два шляхи: експерт оцінив шанси на розпад Євросоюзу

Експерт вважає, що на нинішньому етапі у Євросоюзу є два шляхи: або подальша інтеграція і переведення всіх його членів під єдиний знаменник, або м'який вихід з єврозони деяких країн.

Незважаючи на вихід Великобританії з Євросоюзу, у найближче десятиліття навряд чи можливий розпад ЄС, заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Під час чату у "Главреді" він зазначив, що Великобританія завжди була самостійною частиною англосаксонського світу, а на сьогодні в ЄС варто очікувати посилення фіскальної дисципліни.

Читайте також"Ніхто не очікував": Трамп заявив про «прорив» у торгівельних переговорах між США і ЄС

"У Євросоюзі створилася парадоксальна ситуація — у ЄС немає загального бюджету, немає єдиної податкової політики. Також не виключаю, що в рамках ЄС можливе створення спілок зі схожими економіками і ставленням до праці. Наприклад, Польща змогла використати всі переваги членства в Євросоюзі: закачала собі гроші, побудувала промисловість, провела модернізацію. А Греція не змогла: вона витратила все на побудову комунізму, величезний борг, їжу, і ніхто працювати не хоче. Такі ж проблеми і у Італії: у неї теж величезний борг, який незрозуміло як буде обслуговуватися. Країни Північної Європи живуть по-іншому: у них не таке боргове навантаження, вони інтенсивніше працюють", — пояснив експерт.

При цьому він вважає, що на нинішньому етапі у Євросоюзу є два шляхи: або подальша інтеграція і переведення всіх його членів під єдиний знаменник, або м'який вихід з єврозони деяких країн.

"Наприклад, якби Греція була зі своєю валютою, вона б просто провела девальвацію на 200% і спокійно вийшла з кризи. А так, вона не може емітувати валюту, відповідно, їй постійно доводиться домовлятися з німцями. Розумні країни, перебуваючи в Євросоюзі, не вводять у себе валюту євро. Наприклад, Польща: вона всім розповідає, як глибоко підтримує інтеграцію в ЄС, але євро у себе не вводить. У Швеції, Норвегії та Фінляндії взагалі розмова про це не заходить, бо вони розуміють, що повинна бути суверенна політика, коли ти сам контролюєш фінансову систему, можеш гратися процентними ставками і розвивати свою економіку", — підкреслив Загородній.

Разом з тим, експерт не виключив, що якісь країни можуть вийти з єврозони, але розпаду ЄС поки не буде: "Не для того Німеччина так довго все це будувала".