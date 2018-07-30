У Польщі хочуть підрахунку воєнних втрат, завданих СРСР

15:58, 30 липня 2018
Світ
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Сейм Польщі / фото REUTERS

Про це заявив депутат керівної партії Польщі "Право і справедливість" Аркадіуш Мулярчик в інтерв’ю газеті Rzeczpospolita, передає Європейська правда.

"Я вважаю, що під час наступного скликання Сейму слід підготувати звіт про воєнні втрати, завдані радянською Росією. Я знаю, що подібні звіти підготували країни Балтії. Звісно, що буде проблема з їх виконанням, бо нинішня Росія – це країна, яка не дотримується міжнародного права і порядку. Але такий звіт потрібен" - заявив депутат.

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Мулярчик також займається питанням отримання репарацій від Німеччини у зв'язку із шкодою, що країна зазнала через дії нацистів.

За його словами, зараз триває робота над звітом щодо воєнних втрат, завданих нацистською Німеччиною.

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Теги: #Польща#СРСР#нацисти