У Польщі хочуть підрахунку воєнних втрат, завданих СРСР

Повідомляється, що зараз триває робота над звітом щодо воєнних втрат, завданих нацистською Німеччиною.

У польському Сеймі висловилися за підрахунок воєнних втрат країни, завданих радянською Росією.

Про це заявив депутат керівної партії Польщі "Право і справедливість" Аркадіуш Мулярчик в інтерв’ю газеті Rzeczpospolita, передає Європейська правда.

"Я вважаю, що під час наступного скликання Сейму слід підготувати звіт про воєнні втрати, завдані радянською Росією. Я знаю, що подібні звіти підготували країни Балтії. Звісно, що буде проблема з їх виконанням, бо нинішня Росія – це країна, яка не дотримується міжнародного права і порядку. Але такий звіт потрібен" - заявив депутат.

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Мулярчик також займається питанням отримання репарацій від Німеччини у зв'язку із шкодою, що країна зазнала через дії нацистів.

За його словами, зараз триває робота над звітом щодо воєнних втрат, завданих нацистською Німеччиною.