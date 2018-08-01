Вбиті у ЦАР журналісти могли розслідувати зв'язки "вагнерівців" з місцевими ісламістами – блогери

Можливі зв'язки російських ПВК з антиурядовими угрупованнями йдуть врозріз з офіційною позицією РФ.

Російські журналісти, які загинули в Центральноафриканській Республіці, могли збирати інформацію про співпрацю російських ПВК з противниками центрального уряду ЦАР.

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Про це у Facebook повідомляє аналітичний проект Conflict Intelligence Team, що об'єднує незалежних блогерів, що розслідують обставини збройних конфліктів з відкритих джерел.

Відзначається, що ймовірні зв'язки російських найманців з антиурядовими угрупованнями йдуть врозріз з офіційною позицією Росії, яка полягає в підтримці центрального уряду ЦАР.

Зазначається, що «Дождь» зі слів колеги загиблих раніше повідомив, що спочатку журналісти мали намір податися до Беренго, колишню резиденцію диктатора-людожера Бокасси. За наявною інформацією, саме там «вагнерівці» тренують урядові сили ЦАР.

Після того, як журналістів до Беренго не пустили, вони з неясною метою попрямували на північ країни. У СІТ відзначають, що в якості місця призначення у деяких джерелах згадується місто Кага-Бандоро. Це місто вже потрапляло до центральноафриканських ЗМІ у зв'язку з росіянами в квітні, коли місцеве населення заблокувало легкомоторний літак «Цессна» з чотирма «російськими військовими експертами».

Влади ЦАР тоді запевняла, що місія росіян пов'язана з переговорами з місцевими повстанцями щодо досягнення миру в країні. Однак місцеве населення, а також ЗМІ, що повідомили про інцидент, в цьому сумніваються.

Аналітики згадали, як у лютому французький політолог-міжнародник Франсуа Дідьє згадував, що росіяни розташувалися в районі родовищ корисних копалин на північному сході ЦАР і укладають угоди з місцевими угрупованнями, опозиційними до уряду в Бангі.

Наводиться, зокрема, карта ЦАР, де міста Кага-Бандоро і Бамбарі (обидва населених пункти згадувалися як можливий пункт призначення російських журналістів) розташовуються на території, підконтрольній угрупованням, що раніше входили до коаліції мусульманських сил «Селека». У 2013 році «Селека» навіть контролювала столиці ЦАР, проте потім розпалася.

Про можливу причетність «Селеки» до вбивства журналістів повідомив ТАСС з посиланням на місцеву радіостанцію.

Щоб з'ясувати мотиви зв'язку угруповань «екс-Селеки» з російськими найманцями, блогери звертаються до карти родовищ корисних копалин в ЦАР. На ній видно, що на території, підконтрольній ісламістам, є родовища алмазів (відмічені на карті синіми квадратами).

Відзначається, що ще в 2017 році росіянами в ЦАР була заснована компанія Lobaye Invest. У російській Transparency International вказували на зв'язок цієї компанії з російськими ПВК. Саме гірничодобувними інтересами можуть пояснюватися домовленості ПВК з угрупованнями колишньої «Селеки» на північному сході ЦАР.

При цьому, розслідувачі не можуть однозначно стверджувати, що загибель росіян пов'язана з їхньою журналістською діяльністю. За даними ООН, рекет та побори збройних груп на дорогах країни є системною проблемою, яка «придушує» економіку. Не можна робити однозначних висновків і про причетність «Селеки».

«Якщо щодо цілей поїздки журналістів можна будувати припущення, то істинної причини їх загибелі ми, можливо, ніколи не дізнаємося», – йдеться у повідомленні.

Напередодні УНІАН повідомляв, що в Центральноафриканській Республіці вбито три людини, двоє з них, судячи за знайденими прес-картами, були співробітниками російської газети «Известия». Точних даних щодо третього у посольства РФ не було. Пізніше ЗМІ повідомили, що загиблих упізнали. Убитими в ЦАР виявилися журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв. Автомобіль загиблих обстріляли із засідки, водій вижив.

Російська газета «Известия», при цьому, заявила, що її журналістів в ЦАР останнім часом не було. У місті Сібю, поруч з яким стався напад, базується батальйон ЦАР, озброєний Москвою. У країні присутні російські військові інструктори.

Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що загиблі в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) російські журналісти оформляли свою поїздку в країну як туристичну.