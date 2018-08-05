Держдеп викликав російського дипломата через втручання РФ у справи США

17:19, 05 серпня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл викликав повіреного у справах Росії в США для надання роз'яснень з приводу втручання Росії у внутрішні справи США.

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Про це у Twitter повідомила речниця Держдепартаменту Хізер Науерт.

"Помічник державного секретаря Мітчелл викликав повіреного у справах Росії Жирнова, щоб отримати відповідь на спроби Кремля використовувати облікові записи у соціальних мережах для пропаганди насильства та розбрату у США – ми не потерпимо цього агресивного втручання", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що Facebook видалила десятки сторінок, імовірно керованих із Росії. Ці сторінки обманювали користувачів соцмережі, а їхні адміністратори приховували свої особистості та мету своїх дій.

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Теги: #Росія#США#Держдеп