Держдеп викликав російського дипломата через втручання РФ у справи США

США хочуть отримати відповідь на спроби Кремля використовувати облікові записи у соціальних мережах для пропаганди насильства та розбрату.

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл викликав повіреного у справах Росії в США для надання роз'яснень з приводу втручання Росії у внутрішні справи США.

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Про це у Twitter повідомила речниця Держдепартаменту Хізер Науерт.

Assistant Secretary Mitchell convoked #Russia Chargé Zhirnov to answer for the Kremlin’s attempts to use social media accounts to promote violent and divisive causes in the U.S. – we will not tolerate this aggressive interference. https://t.co/dnIHR0GIOt — Heather Nauert (@statedeptspox) August 5, 2018

"Помічник державного секретаря Мітчелл викликав повіреного у справах Росії Жирнова, щоб отримати відповідь на спроби Кремля використовувати облікові записи у соціальних мережах для пропаганди насильства та розбрату у США – ми не потерпимо цього агресивного втручання", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що Facebook видалила десятки сторінок, імовірно керованих із Росії. Ці сторінки обманювали користувачів соцмережі, а їхні адміністратори приховували свої особистості та мету своїх дій.