Білий дім: ми не дивимося на ядерне роззброєння КНДР через "рожеві окуляри"

В адміністрації президента США відзначили, що ніхто не виключає того, що ситуація досягне точки, коли не буде сумнівів в тому, що Кім Чен Ин не приймає своїх обіцянок всерйоз.

На тлі повідомлень про те, що Північна Корея продовжує свою ядерну програму, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон вказав, що США не покладають на північнокорейське керівництво надмірних надій.

"В адміністрації немає нікого, хто б дивився на перспективи денуклеаризації Північної Кореї через "рожеві окуляри", - заявив він у неділю, 5 серпня, передає DW.com.

Читайте такожТрамп назвав країни, які втручаються в справи США

Болтон зазначив, що ніхто не виключає того, що ситуація досягне точки, коли не буде сумнівів в тому, що Кім Чен Ин не приймає своїх обіцянок всерйоз. "Президент (Трамп – ред.) дає Кім Чен Ину майстер-клас, як слід тримати двері відчиненими, і якщо Північна Корея не зможе пройти крізь них, то навіть найлютіші вороги президента не зможуть сказати, що вона була відкрита недостатньо широко", - підкреслив він.

Про те, що Північна Корея не припинила розробку ні ядерної, ні ракетної програми, йдеться у доповіді, представленій в Радбезі ООН на початку серпня незалежними експертами після шестимісячного розслідування. Наприкінці липня джерела в розвідці США повідомили, що КНДР відновила роботи зі створення міжконтинентальних ракет. За їхньою інформацією, отримані нещодавно супутникові знімки свідчать, що в дослідницькому центрі під Пхеньяном, де були створені перші міжконтинентальні балістичні ракети Північної Кореї, ведуться роботи над однією або двома балістичними ракетами на рідкому паливі.

Про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові лідер КНДР Кім Чен Ин домовився з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном під час їх зустрічі 27 квітня у прикордонному селі Пханмунджом. У червні доля північнокорейської ядерної програми стала однією з тем саміту США - КНДР в Сінгапурі. За підсумками зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина був підписаний спільний документ, який зобов'язує Північну Корею до повної денуклеаризації Корейського півострова.