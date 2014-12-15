У Лондоні убитий один зі свідків у справі Литвиненка

Тіло 70-річного чоловіка знайшли в минулу п'ятницю, 12 грудня. Підозрюваним у цій справі проходить його 44-річний син Девід Вест-молодший, йому вже пред'явлені офіційні звинувачення, передає Росбалт.

Перед судом він постане в понеділок, 15 грудня. Можливі мотиви Уеста-молодшого невідомі. Розтин підтвердив, що його батько помер в результаті ножового поранення.

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Уест-старший починав свою підприємницьку діяльність з продажу алкоголю і сигарет у Франції. У Лондоні крім клубу HeyJo, він також володів російським рестораном Abracadabra на знаменитій вулиці Jermyn street і невеликим готелем класу "люкс". У 2007 році бізнесмен оскаржував у суді заборону на куріння і найняв своїм адвокатом дружину Тоні Блера, юриста Шері Блер.

Литвиненко, який втік з Росії в 2001 році, помер 23 листопада 2006 року в результаті отруєння високорадіоактивним полонієм-210. Його самопочуття стало погіршуватися після зустрічі з колишніми колегами Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном і спільного чаювання в лондонському готелі Millennium.