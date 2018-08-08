"Шнир, шістка Путіна, повна нікчемність": Саакашвілі розповів про своє ставлення до Медведєва

Саакашвілі розповів про те, що Медведєв, перебуваючи на посаді президента, фактично не приймав жодних рішень щодо військового конфлікту в Грузії.

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі з нагоди річниці військового конфлікту в Грузії дав інтерв'ю, в якому розповів про спроби запобігання війни і переговори з екс-президентом Росії Дмитром Медведєвим і нинішнім президентом РФ Володимиром Путіним.

В інтерв'ю "Ехо Москви" Саакашвілі розповів про те, що Медведєв, перебуваючи на посаді президента, фактично не приймав жодних рішень щодо конфлікту.

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"По-перше, Медведєв... ну, це, звичайно, насправді повна нікчемність. Тому що я намагався з ним зв'язатися по телефону. І спочатку я за ним бігав в Астані (6 липня 2008 року - УНІАН). І він мені повідомив про плани війни десь там на дискотеці у Назарбаєва (президент Казахстану - УНІАН). І потім втік у туалет, щоб я не продовжив розмову. Ось вся історія з Медведєвим. Медведєв з себе – нуль. Я думав, що я спілкуюся з президентом Росії, а виявилося, що я спілкуюся з людиною, яка взагалі ніяка... Він сам мені сказав: "Ти знаєш, не я приймаю рішення, а там, у Москві – інші закони жанру", - розповів грузинський екс-президент.

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В ефірі телеканалу RTVI, Саакашвілі також розповів, що сам Путін просив не дзвонити Медведєву для вирішення важливих питань.

"...я три рази дзвонив Медвєдєву, з них два рази брав трубку Путін. Один раз Путін сказав мені: "Навіщо ти Медведєву дзвониш? Ти зі мною вирішуй такі питання, я ними керую"... Він (Медведєв - УНІАН) бреше, він цілковита нікчемність, подивіться на нього. Хто він такий взагалі? Це непорозуміння російської історії, просто шнир, шістка Путіна, просто абсолютна нікчемність", - підкреслив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі розповів, що у 2008 році США закликали Грузію ігнорувати "російські провокації".

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Довідка УНІАН. В ніч з 7-го на 8-е серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію, після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія.

В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність двох грузинських регіонів – Абхазії і Південної Осетії і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру визнають ці регіони територією Грузії, окупованими Росією.

За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинуло більше 400 осіб, понад 2 тисяч були поранені.