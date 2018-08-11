ЗМІ повідомили про плани Німеччини створити агентство з кібербезпеки

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен в лютому назвала кібератаки найбільшою загрозою для глобальної стабільності.

Міноборони і МВС Німеччини планують створення агентства для посилення кіберзахисту.

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У середу, 15 серпня, федеральний уряд обговорить заходи безпеки, в тому числі, освіта «інноваційного агентства з кібербезпеки», передає kommersant з посиланням на Spiegel. Зараз силові відомства Німеччини змушені закуповувати кошти від хакерських атак на відкритому ринку. Нове агентство дозволить здійснювати власні IT-розробки.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен в лютому назвала кібератаки найбільшою загрозою для глобальної стабільності. У березні ЗМІ повідомляли про спробу хакерів отримати доступ до документів МЗС Німеччини.

Також ЗМІ повідомляли про те, що два постачальника електроенергії в Німеччині зазнали хакерських атак.