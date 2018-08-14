"Апокаліптичні" кадри: фоторепортаж з місця обвалення моста в Генуї
16:07, 14 серпня 2018Світ
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На даний момент з'явилася інформація про те, що причиною обвалу мосту могла стати блискавка.
Сьогодні, 14 серпня, на півночі Італії в місті Генуя обвалився міст.
За інформацією британського телеканалу Sky News, в результаті обвалу загинули десятки людей. Проте пізніше Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило про 11 загиблих в результаті обвалу мосту «Моранді» в місті Генуя.
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Ще п'ятеро були госпіталізовані й перебувають у критичному стані. Під завалами залишаються кілька розбитих транспортних засобів із загиблими.
На даний момент з'явилася інформація про те, що причиною обвалу мосту могла стати блискавка.
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