"Апокаліптичні" кадри: фоторепортаж з місця обвалення моста в Генуї

На даний момент з'явилася інформація про те, що причиною обвалу мосту могла стати блискавка.

Сьогодні, 14 серпня, на півночі Італії в місті Генуя обвалився міст.

За інформацією британського телеканалу Sky News, в результаті обвалу загинули десятки людей. Проте пізніше Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило про 11 загиблих в результаті обвалу мосту «Моранді» в місті Генуя.

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Ще п'ятеро були госпіталізовані й перебувають у критичному стані. Під завалами залишаються кілька розбитих транспортних засобів із загиблими.

На даний момент з'явилася інформація про те, що причиною обвалу мосту могла стати блискавка.