Wall Street Journal: Туреччина може обрати ЄС замість вбогої Росії

Москва могла б скористатися конфліктом Анкари з Вашингтоном, запропонувавши себе в якості альтернативного союзника, але в неї немає грошей, тому на передній план може вийти Європа.

Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган посилив свою атаку проти США у вівторок, закликавши бойкотувати техніку Apple і іншу американську електроніку, коли турецький міністр закордонних справ приєднався до голови МЗС Росії у критиці західних санкцій.

Туреччина, яка вже давно союзник НАТО, опинилася затисненою між Заходом і Росією. Цього тижня чиновники в Анкарі вирішили рішуче схилитися в бік Москви, пише Wall Street Journal.

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Видання нагадує про те, що Росію і Туреччину об’єднує те, що обидві країни тепер під санкціями США, а їхні національні валюти: рубль і ліра, - серйозно обвалилися у співвідношенні до долара. Турецька валюта досягла рекордно низького курсу через страхи інвесторів щодо фінансової стабільності країни після того, як Вашингтон наклав на Анкару санкції за арешт американського пастора через обвинувачення в тероризмі. У вівторок ліра дещо відскочила. Тож долар у Туреччині коштує 6,37 лір. Однак, в понеділок американська сторона запровадила нові тарифи на турецькі товари. І це змусило багатьох хвилюватися через можливий початок широкомасштабної торговельної війни.

Під час спільної прес-конференції з Сергієм Лавровим міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розкритикував західні санкції.

«Ця ера, коли нас принижують, повинна закінчитися», - сказав він.

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Лавров підтримав його настрої: «Вони використовують санкції, погрози, шантаж і диктат». Зближення з Росією може допомогти Ердогану зробити свою країну менш залежною від Вашингтону і змінити порядок в Європі після Другої світової війни. Адже турецька армія з тих часів була вартовим НАТО на південно-східному фланзі.

«Ми шукаємо нових союзників», - сказав Ердоган.

Втім, можливості Кремля допомогти турецькій економіці обмежені. У вівторок Лавров так і не пообіцяв жодної фінансової підтримки. Разом з тим, деякі аналітики вважають, що Ердоган буде змушений зблизитися з Євросоюзом, якому потрібна турецька допомога у стримуванні потоку біженців. Також, попри жорстку риторику, Анкара лишиться вірною НАТО.

«Американо-турецька суперечка – це двостороння проблема і лишиться такою Ердоган не наважиться покинути НАТО», - сказав колишній турецький посол в Росії Унал Чевікоз.

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В Туреччині ж американські бізнес-кола застерігають від можливих катастрофічних наслідків і закликають сторони уникнути зростання напруги.

«Дії, які підвищать цю напругу, можуть поширити фінансові виклики на інші ринки, що розвиваються, на європейські банки, і, зокрема, на економіку США», - застеріг віце-президент Американської торговельної палати Мирон Брілліант.