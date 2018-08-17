Bloomberg: Путін пробився в Берлін, але поступок щодо України не буде

Завтра російський президент вперше за останні чотири роки приїде в Німеччину для двосторонніх переговорів з німецьким канцлером.

Президент США Дональд Трамп став нищівним вихором для міжнародних відносин, який, вірогідно, змушує канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Володимира Путіна об’єднатися після років конфронтації.

Після анексії Криму в 2014 році голова німецького уряду стала невблаганним критиком російського автократа, а відносини між ними стали найгіршими за десятиліття. Однак, завтра німецький канцлер буде вітати президента Росії у палаці в стилі бароко поблизу Берліна.

Про це пише Bloomberg, додаючи, що це буде перша така зустріч на німецькій землі за більш ніж п’ять років. Для Путіна, який прагне перекреслити всі розмови про його міжнародну ізоляцію, це вже великий здобуток. А Меркель підтвердить свою важливу роль у Європі, попри неприємні результати останніх виборів.

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«Меркель парирує, а Путін цим користується», - сказав старший співробітник з питань політики Європейської ради закордонних справ у Берліні Йозеф Яннінг.

На його думку, після того, як Трамп провів м’яку зустріч з Путіним, розкритикувавши перед цим Меркель і німецьку економіку, канцлеру «потрібен власний контакт» з російським автократом.

«Вона не хоче втрачати шанс утримати Путіна в межах, якими Німеччина може керувати», - пояснив Яннінг.

Завтрашня поїздка в Німеччину буде для Путіна найбільш вигідною з 2013 року, хоча він вже бачився з Меркель під час різних міжнародних подій, зокрема під час зустрічі G20 в Гамбурзі торік. Голова німецького уряду сама приїжджала в Росію кілька разів. Востаннє це сталося в травні. Вона виправдовує такій контакти виключно наміром послати чіткі сигнали і не хоче бути мостом між ЄС і Росією. Хоча чиновники обох країн применшують значення запрошення Путіна в Німеччину, завтрашня поїздка відбудеться фактично через місяць після того, як Трамп назвав Берлін «повністю підконтрольним Росії» через німецьку залежність від російського природного газу. Робота над спорудженням «Північного потоку-2», який буде сполучати країни, почалася в травні, попри погрози США вдарити по учасниках проекту санкціями.

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Війни в Україні і Сирії теж будуть на порядку денному переговорів Меркель з Путіним. Це підтвердили чиновники як в Берліні, так і в Москві. На думку, голови прокремлівської Ради з міжнародних відносин Андрія Кортунова, проривів у питанні завершення війни на Донбасі не буле, хоча «Путіну вигідно грати на боці Меркель, тому що в Європі більше немає на кого покластися».

«Меркель розуміє, що зараз не час шукати можливостей у відносинах з Росією. Якщо можна зробити крок вперед у проблемах Сирії, енергетики чи України, це піде на користь Німеччині як лідеру Європи», - сказав колишній член німецької Ради з закордонних справ і нинішній головний радник «Газпрому» Александер Рар.

Видання нагадує, що Меркель доводиться мати справу з політичним тиском після того, як виборці покарали за рішення впустити понад мільйон біженців в країну. Тому їй потрібне завершення війни в Сирії, щоб люди могли повернутися додому. Водночас, німецький бізнес тисне на неї, вимагаючи покінчити з санкціями проти Росії, які були введені за військове вторгнення в Україну.

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Голова Німецької асоціації бізнесу Вольфагнг Бюхеле підмітив, що контактів між Берліном і Москвою стало більше впродовж останніх місяців. Німеччина шукає політичне рішення для Сирії, що створило б умови для повернення біженців у рідну країну. Але, за словами прес-секретаря федеральної канцелярії ФРН Штефена Зайберта, до цього ще далеко.

Ще одна проблема, яку Путін і Меркель можуть підняти під час переговорів завтра – це конфлікт Туреччини і США. На тлі того, як Трамп запровадив санкції проти американського союзника по НАТО, німецький канцлер точно не хоче, щоб Анкара перестрибнула в табір Кремля.