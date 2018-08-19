США можуть ввести санкції через будівництво "Північного потоку-2" протягом кількох тижнів - ЗМІ

США можуть ввести санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2" і фінансують його.

США можуть запровадити санкції пов'язані з будівництвом газопроводу Nord Stream 2 протягом кількох тижнів.

Як передає Українська правда з посиланням на The Wall Syreet Journal, у США є пакет санкцій, які можуть бути використані, щоб спробувати зупинити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", проти компаній, які беруть участь у проекті і фінансують його.

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Нинішні і колишні чиновники США заявили, що такі санкції обговорювалися і можуть бути запроваджені за кілька тижнів, хоча поки ніяких дій не було.

Планується, що трубопровід буде направляти природний газ з Росії до Німеччини через Балтійське море. Проект розробляється російським державним монополістом "Газпром", а також європейськими компаніями Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMV AG і Engie SA.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Балтійському морі почали укладати труби «Північного потоку-2».