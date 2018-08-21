Newsweek: Президентство Путіна може поховати його стара обіцянка щодо пенсій

Російський президент став настільки непопулярним, що його цурається навіть власна партія.

Восени 2005 року Володимир Путін, ставши президентом вдруге, в ефірі телебачення відповідав на питання росіян. Під кінець передачі жінка середнього віку попросила його прокоментувати інформацію в пресі про намір уряду підвищити вік, з якого громадяни Росії будуть виходи на пенсію.

Питання було важливим для Путіна, оскільки його популярність після приходу до влади в 2000 році частково завдячувала тому, що старші росіяни отримували пенсії в повному розмірі і вчасно. Адже в часи президентства Бориса Єльцина часто ставалися перебої у виплатах. Тож Путін, дивлячись просто в камеру, сказав: «Я проти підняття пенсійного віку. І поки я президент, такого рішення не буде».

Через 13 років після тих слів він досі президент, але його стара обіцянка тепер обернулася проти нього, пише Newsweek.

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14 червня правляча партія «Единая Россия» представила законопроект щодо підняття пенсійного віку в країні з 60 до 65 років для чоловіків і з 55 до 63 років для жінок. Це підвищення має відбутися поступово впродовж найближчих років. Однак, пропри м’якість процесу переходу і виключення для деяких професій, рішення стало великим ударом по популярності президента Росії. За допомогою ворожнечі з Заходом Путін підняв свій рейтинг до небачений показників. Але зараз, схоже, у нього не має можливості компенсувати падіння підтримки через рішення щодо пенсій.

Нинішні державні пенсійні виплати в Росії в середньому складають лише 13,3 тисяч рублів, що дорівнює 213 доларам на місяць. Але для мільйонів росіян, у яких немає підтримки з боку родичів, це єдине джерело засобів для виживання. Крім того, скандальності рішенню уряду підвищити пенсійний вік додає те, що воно було ухвалене якраз в розпал Чемпіонату світу з футболу. Тобто уряд Росії намагався приховати погані новини за позитивними емоціями росіян від спостережень за іграми. Однак, цей сценарій не спрацював. Урядова ініціатива спричинила загальнонаціональне невдоволення. А непорушний рейтинг Путіна, який витримав навіть підозри в корупції, почав падати вперше з дня окупації українського Криму в 2014 році.

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Невдоволення росіян спричинене багатьма причинами, головна з яких полягає в тому, що багато хто сумнівається, що взагалі доживе до пенсії. Середня тривалість життя чоловіків у Росії – 66 років. І кожен 10-й росіянин помирає раніше, ніж йому виповнюється 65.

«Я не хочу померти на роботі», - говорив напис на плакаті учасника протесту в Москві.

Російські жінки в середньому живуть до 73 років. Однак, щойно вони досягають середнього віку, їхні можливості знайти роботу сильно скорочуються. Тому росіянки думають, що уряд намагається позбавити їх будь-якого шансу на виживання.

«Я дійсно боюся за своє майбутнє, якщо уряд підвищить пенсійний вік», - каже 40-річна Юлія Корзіна.

У Кремлі визнають, що Путін дійсно обіцяв ніколи не змінювати правила виходу на пенсію, але при цьому наголошують, що у президента не було вибору через зміни у демографії. Населення швидко старіє. А до 2044 року кількість пенсіонерів в країні буде дорівнювати кількості працездатних громадян.

«Це, звісно, чутлива проблема для більшості наших людей. Але наші рішення не можуть опиратися на емоції», - сказав сам Путін.

Ці його слова не заспокоїли росіян. Опитування «Левада-Центру» показали, що близько 90% респондентів проти підвищення пенсійного віку. При цьому, 40% готові вийти на вулиці, щоб змусити уряд змінити свою позицію.

«Це вказує на наявність серйозної роздратованості і напруги у суспільстві», - сказав голова центру Лев Гудков.

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З’явилися ознаки і того, що ця роздратованість може вилитися у щось більш серйозне. Третього серпня в офіс Пенсійного фонду РФ у Калузі була кинута бомба. Вибух частково знищив вхід у будівлю. Державні ЗМІ не повідомили про інцидент. А всі новини про нього у інтернеті і соціальних мережах швидко видалили.

Сотні тисяч людей по всій Росії включно з виборцями Компартії, членами профспілок і демократичними активістами виступають проти пенсійної реформи. Аналітики вважають, що спалах протестів в країні відбудеться восени, коли багато людей повернуться в міста з відпусток. Опозиціонер Олексій Навальний закликає вийти на протест 9 вересня, коли в РФ пройдуть регіональні вибори, а також вибори мера Москви.

Попри невдоволення росіян, парламент все ж ухвалив законопроект про підвищення пенсійного віку в першому читанні. «Единая Россия» Путіна теж наказала своїм депутатам голосувати «за». Але видання пише, що всередині політичної сили сформувався розкол. Щонайменше 8 депутатів взагалі не прийшли голосувати за законопроект. Навіть горезвісна Наталія Поклонська голосувала проти урядової ініціативи щодо пенсій. Нерідко члени «Единой России» висловлюються проти планів уряду.

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«Програма партії і дії її лідерів тепер націлені проти власного народу», - сказав колишній член «Единой России» Микола Тараханов, який покинув політичну силу на знак протесту.

Путін і Медведєв настільки непопулярні зараз, що лідери «Единой России» навіть заборонили використовувати їхні фото для політичної реклами перед регіональними виборами.

Колишній спічрайтер Кремля Аббас Галлямов, який став політичним аналітиком, сказав виданню, що навіть якщо Путін скасує підвищення пенсійного віку і розпустить уряд, виборці, швидше за все, побачать в цьому «вимушений відступ». А це може стати фатальним ударом по іміджу президента, який намагається вдавати, що він непохитний лідер.

«Зараз немає гарантованого способу зберегти популярність Путіна», - сказав Галлямов.