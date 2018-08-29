The Economist: Путінські "вовки в байкерській шкурі" везуть в Словаччину вплив Кремля

Словацькі політики і громадяни розділилися у ставленні до російських мотоциклістів, які перетворили стару ферму для свиней на свою військову базу.

Поблизу словацького села Дольна Крупа колишня ферма з вирощення свиней стоїть серед пшеничних полів. Розмальована в кольори камуфляжу вона має дивний і загрозливий вигляд.

Стукіт в металеві ворота ферми лишився без відповіді, лише великий сторожовий пес прогарчав. Високі стіни оснащені колючим дротом, невеликий знак попереджає, що фотографувати тут заборонено, а інша велика вивіска повідомляє, що ферма - це, виявляється, "музей", пише The Economist.

В червні російські державні ЗМІ оголосили про відкриття у Словаччині "європейської штаб-квартири" мотоклубу "Нічні вовки", який тісно пов'язаний з Володимиром Путіним. В 2011 році він навіть проїхався з байкерами на мотоциклі.

В Польщі "Нічні вовки" заборонені, а США ввели проти них санкції за участь у війні проти України. Словацькі ліберали здійняли галас через те, що "права" мілітаризована група "Словацькі добровольці" проводили військові навчання на території ферми, яку зайняли російські байкери. При цьому, були використані старі танки.

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Власник ферми - Йозеф Хамбалек, бізнесмен зі зв'язками в політичних колах Словаччини, який захоплюється мотоциклами і націоналістичними ідеями. Він взяв танки і військове обладнання у словацького міністерства оборони, сказавши, що воно потрібне для створення музею на фермі.

Понад 200 інтелектуалів, політиків і активістів підписали листа із закликом до влади Словаччини закрити базу "Нічних вовків" і видворити їх з країни. Президент країни Андрей Кіска розкритикував уряд за бездіяльність: "Це не просто любителі мотоциклів". Прес-секретар міністерства внутрішніх справ Словаччини Петар Лазаров прокоментував, що уряд стежить за "Нічними вовками" і "Словацькими добровольцями". Але поки з ними нічого не можна вдіяти, тому що вони не скоїли ніякого злочину. Міноборони попросило повернути обладнання назад.

Однак, існують підозри, що правоцентристська партія Smer, яка головує у правлячій коаліції, умисне ухиляється від видворення путінських байкерів. Експерт Інституту громадських справ Григорій Месежніков каже, що партія хоч і офіційно декларує прозахідний курс, багато її членів насправді лояльні до Росії. Колишній міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Калінак, який досі має вплив у країні, товаришує з бізнесменом Хамбалеком, на чиїй фермі засіли путінські "Нічні вовки".

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Антикорупційних активіст Юрай Сматана пов'язує появу російських байкерів з історією вторгнення СРСР у Чехословаччину у 1968 році. Минулого тижня тим подіям виповнилося 50 років. На думку активіста, приховане значення появи російских байкерів в тому, що влада країни - співучасниця нинішнього російського "вторгнення", як і під час попереднього.

"Ми не запрошували вас сюди в 1968-му році, ви нам не потрібні і в 2018-му", - написано на білборді в містечку Трнава неподалік.

У Дольній Крупі живе 2 тисячі мешканців, які розділилися у ставленні до "Нічних вовків". Група місцевих активістів закликає владу вигнати байкерів, тому що ферма Хамбалека, згідно з законом, призначена лише для використання в аграрних цілях. Інші ж вважають, що шум навколо путінських байкерів не виправданий.

"У нас ніяких проблем з "Нічними вовками" чи з Росією. Я вважаю, що США гірші", - сказав місцевий ІТ-працівник Філіп.