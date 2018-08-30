Французька актриса звинуватила Жерара Депардьє у зґвалтуванні - ЗМІ
20:35, 30 серпня 2018Світ
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Сам Депардьє усі звинувачення повністю заперечує.
Жерара Депардьє звинуватили в харасмент і зґвалтуванні / REUTERS
22-річна річна французька актриса звинуватила скандального актора Жерара Депардьє у згвалтуванні та сексуальному насильстві.
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Як повідомляє Meduza, посилаючись на французьке видання Le Parisien, дівчина написала заяву на 69-річного актора в поліцію.
Згідно з матеріалами справи, Депердье дружив з батьком потерпілої і запропонував їй допомогу у кар'єрі.
За твердженням дівчини, злочини були скоєні 7 та 13 серпня в особняку Депардьє, де у них мала пройти репетиція.
Сам Депардьє всі звинувачення повністю заперечує.
Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Жерар Депардьє потрапив у список акторів, які загрожують нацбезпеці України.
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