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Французька актриса звинуватила Жерара Депардьє у зґвалтуванні - ЗМІ

20:35, 30 серпня 2018
Світ
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Жерара Депардьє звинуватили в харасмент і зґвалтуванні / REUTERS

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Як повідомляє Meduza, посилаючись на французьке видання Le Parisien, дівчина написала заяву на 69-річного актора в поліцію.

Згідно з матеріалами справи, Депердье дружив з батьком потерпілої і запропонував їй допомогу у кар'єрі.

За твердженням дівчини, злочини були скоєні 7 та 13 серпня в особняку Депардьє, де у них мала пройти репетиція.

Сам Депардьє всі звинувачення повністю заперечує.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Жерар Депардьє потрапив у список акторів, які загрожують нацбезпеці України.

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Теги: #Жерар Депардьє