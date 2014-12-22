Обама не збирається їхати до Москви на запрошення Кремля - ЗМІ

Президент США Барак Обама не планує відвідувати Росію. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Sputnik, який цитує представника Ради національної безпеки при Білому домі Марка Строха.

У понеділок стало відомо, що Москва направила американському президентові запрошення взяти участь в урочистостях з нагоди 70-річчя Перемоги над фашизмом.

”У найближчому майбутньому президент поки що не планує відвідувати Росію”, - прокоментував представник ради повідомлення про запрошення Обами до РФ.

Як повідомляв УНІАН, Москва направила запрошення президентові США Бараку Обамі взяти участь в урочистостях з нагоди 70-річчя Перемоги в 2015 році.

Про це заявив у понеділок на брифінгу помічник президента РФ Юрій Ушаков.

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«Звичайно (направили запрошення)», - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.

«Запрошення на урочистості, пов`язані із 70-річчям Перемоги, направлено в багато держав світу», - відзначив Ушаков.

Серед запрошених, зокрема, також є лідер КНДР Кім Чен Ин.

«Є перші сигнали з Пхеньяна про те, що корейський керівник планує приїхати до Москви і взяти участь в урочистостях», - додав помічник президента РФ.