Die Presse: Канцлер Австрії хоче залагодити провину перед Україною і повернути довіру

Відень як ніхто інший міг би зрозуміти Київ і те, перед яким викликом з боку агресивного сусіда він постав.

Сьогодні на канцлера Австрії Себастьяна Курца чекає багато зустрічей у Києві, куди він прибув з офіційним візитом.

Спочатку сніданок з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, потім зустріч з мером української столиці Віталієм Кличком, а потім розмова з президентом Петром Порошенком. Звісно ж, на всіх цих зустрічах голова австрійського уряду буде повторювати, що Відень – досі партнер Києва і підтримує його зусилля у реформах. Головна мета цих дипломатичних фраз в тому, щоб зменшити шкоду від необережного запрошення Володимира Путіна на весілля голови австрійського МЗС.

Читайте такожКанцлер Австрії їде в Україну після "весільної" зустрічі з Путіним

Про це пише Die Presse додаючи, що поява російського автократа на вечірці поруч з австрійськими політиками і урядовцями підірвали довіру Києва до Відня.

Австрійська «Партія свободи» радісно проголосила, що вона добре справляється з просуванням національних інтересів країни. Але весілля міністра закордонних справ Карін Кнайсль показало, що це не так. Репутація Австрії сильно погіршилася в очах України. Бізнесмени і інші австрійці, які працюють в східноєвропейській країні, говорять, що помічають, як скептичне ставлення українців зростає. Але один візит канцлера Австрії в Київ не виправить ситуацію.

«Україна хоче йти іншим політичним шляхом, ніж її великий сусід на сході. Саме така невелика країна, як Австрія, повинна була б мати історичне розуміння і продемонструвати, що таке європейська солідарність перед реальною політичною загрозою», - пише видання.

Читайте такожПосол: австрійці знають про "щось жахливе" в Україні і не виступатимуть за скасування санкцій проти РФ

Список проблем не скорочується. Український кінорежисер Олег Сенцов голодує в російській в’язниці вже 110 днів. На Донбасі російські бойовики утримують території завдяки допомозі Москви. Зрештою, кожен, хто, як і уряд у Відні, хоче, щоб його вважали «будівельником мостів» на міжнародній арені, повинен вести переговори з усіма сторонами на рівних, а не в низькому реверансі з опущеною головою.