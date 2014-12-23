У Сирії авіаударом знищений шкільний автобус з дітьми

Чотири сирійських школяра було вбито і 10 поранено в понеділок при авіанальоті на північному заході Сирії.

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