У Сирії авіаударом знищений шкільний автобус з дітьми
07:36, 23 грудня 2014Світ
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Чотири сирійських школяра було вбито і 10 поранено в понеділок при авіанальоті на північному заході Сирії.
REUTERS
Повідомляється, що більшість поранених і вбитих в провінції Ідліб були у віці до 10 років, повідомляє Аль-Арабія.
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Більша частина провінції Ідліб контролюється бойовиками з угрупування ісламістів «Фронт ан-Нусра».
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