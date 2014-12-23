На антиісламський мітинг у Дрездені прийшли понад 17 тисяч осіб (фоторепортаж)
10:29, 23 грудня 2014Світ
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На щотижневий мітинг проти "ісламізації" Німеччини в Дрездені зібралася рекордна кількість учасників: 17,5 тисяч за оцінками поліції.
REUTERS
Маніфестанти співали різдвяні гімни і слухали ораторів, які висловлювалися проти напливу іммігрантів та біженців, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Організація "Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу" (Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes - PEGIDA) влаштовує подібні акції у східнонімецькому місті починаючи з жовтня.
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У понеділок в Дрездені пройшло кілька акцій противників ідеології PEGIDA.
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