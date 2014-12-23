На антиісламський мітинг у Дрездені прийшли понад 17 тисяч осіб (фоторепортаж)

Маніфестанти співали різдвяні гімни і слухали ораторів, які висловлювалися проти напливу іммігрантів та біженців, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Організація "Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу" (Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes - PEGIDA) влаштовує подібні акції у східнонімецькому місті починаючи з жовтня.

Читайте такожУ Німеччині пройшли багатотисячні антиміграційні протестиАнгела Меркель та інші провідні політики Німеччини закликали співгромадян не ходити на ці заходи.

У понеділок в Дрездені пройшло кілька акцій противників ідеології PEGIDA.