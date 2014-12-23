Рейтинг Росії знизиться до розряду "сміттєвого", почнуться протести - екс-міністр фінансів РФ

Росія вступила до повномасштабної економічної кризи, наступного року росіяни відчують її у повній мірі.

Про це заявив колишній міністр фінансів РФ Олексій Кудрін, передає Financial Times.

За його оцінкою, західні санкції стали причиною знецінення рубля як мінімум на 40%, що знову-таки не збігається з оцінкою Путіна, який говорив про 25-30%.

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"Рейтинг Росії знизиться до розряду "сміттєвого", - сказав Кудрін. - Через порушення роботи економіки платіжна дисципліна помітно впаде, і відбудеться низка дефолтів середніх і великих компаній".

Екс-міністр також пророкує зростання невдоволення серед населення, що, можливо, матиме політичні наслідки.

"Рівень життя знизиться, це буде болісно. Протестна активність зросте", - говорить він.

Повний текст економічних прогнозів для Росії колишнього міністра фінансів РФ Олексія Кудріна в матеріалі Financial Times читайте в рубриці "Зарубіжна преса" на УНІАН.