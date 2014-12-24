Ізраїль завдав ударів по сектору Газа у відповідь на стрілянину снайперів

В операції, що провели у вівторок, були задіяні ізраїльські танки. В русі ХАМАС стверджують, що загинув один палестинський бойовик, передає Російська служба Бі-бі-сі.

20 грудня ізраїльська авіація завдала перший з серпня удар, як повідомлялося, по інфраструктурі ХАМАСу Газі після запуску ракети у бік Ешкола.

Читайте такожІзраїль знову закрив кордон з сектором ГазаДовідка. У результаті 50-денного конфлікту в секторі Гази між Ізраїлем і палестинськими бойовиками на чолі з ХАМАС, за даними ООН, загинули щонайменше 2 тисячі палестинців і 73 ізраїльтянина.