"Було важко дихати, все моє тіло стискалося": відома співачка відверто розповіла про зґвалтування

Це сталося, коли їй було 19 років. Вона була зовсім наївною дівчинкою, а він був старший за неї на 20 років.

Співачка Леді Гага не тільки стала однією з найбільш обговорюваних знаменитостей на Венеціанському кінофестивалі, де була представлена картина «Зірка народилася» з нею у головній ролі, але й стала героїнею обкладинки жовтневого номера журналу Vogue. В інтерв'ю співачка і актриса відверто розповіла про те, як пережила непростий етап свого життя — згвалтування.

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Це сталося, коли їй було 19 років. Вона була зовсім наївною дівчинкою, а він був старше її на 20 років. Дуже довго Гага зберігала цю таємницю і тримала емоції в собі. «Йшли роки. Ніхто не знав. Я ніби намагалася дістати цю інформацію з своєї голови назовні. І, коли нарешті у мене вийшло, народився монстр», — розповідає Леді Гага. Вперше співачка розповіла про це в 2015 році на шоу Говарда Стерна. Тоді багато хто звинуватив актрису в надмірній відвертості.

Однак у Леді Гаги свою думку на цей рахунок: «Це допомогло мені. Мені здавалося, що я брешу всьому світу, адже мені було так боляче, але ніхто про це не знав. Ось чому я розповіла. Я більше не хотіла ховатися». Щоб впоратися з травмою, Леді Газі довелося боротися: «Я була приголомшена. Ви знаєте, це схоже на те, коли ти на американських гірках зупиняєшся на частку секунди перед самим критим спуском — долає страх, живіт скручує. Потім мені було важко дихати, все моє тіло стислося.

А потім я почала плакати. Мене наче поранили знову і знову кожен день. І ця рана в голові».