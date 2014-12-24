На тлі подій у Грозному Кадирова нагородили медаллю "За заслуги у забезпеченні нацбезпеки"

Главу Чечні Рамзана Кадирова нагородили медаллю Ради безпеки "За заслуги в забезпеченні національної безпеки".

Про це повідомляє Эхо Москви з посиланням на прес-службу чеченської влади.

Нагороду Кадирову вручив секретар Ради безпеки Микола Патрушев.

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Попередня нагорода Кадирова - медаль "За заслуги у справі захисту дітей Росії". Чеченський лідер отримав її від дитячого омбудсмена Павла Астахова.

Як повідомляв УНІАН, влітку Кадирова за рішенням кримських окупантів також нагородили медаллю «За визволення Криму», а ще раніше - орденом Доброти.

Нагадаємо, нещодавно у Чечні були знесені ще п'ять будинків родичів ополченців - прихильників незалежності Чечні, які брали участь в боях в Грозному 4 грудня. Кадиров раніше заявляв, що буде висилати з Чечні сім'ї ополченців та знищувати їх будинки.