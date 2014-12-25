У шведському місті Ескільстуна підпалили мечеть (фото)

У шведському місті Ескільстуна підпалили мечеть, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію. У момент підпалу в приміщенні знаходилось від 15 до 20 осіб. В результаті інциденту постраждали п'ятеро, передає Lenta.ru.

«Свідок бачив, як хтось кинув предмет у вікно мечеті, після чого почалася сильна пожежа», - розповів співробітник поліції.

Постраждалих відвезли до лікарні. Підозрюваного у підпалі поки не знайшли.

Читайте такожНа антиісламський мітинг у Дрездені прийшли понад 17 тисяч осіб (фоторепортаж)

Як зазначає агентство, інцидент стався на тлі активних виступів правої партії «Шведські демократи» проти мігрантів. Представники політичної організації вимагають скоротити квоти на надання притулку в країні на 90 відсотків.