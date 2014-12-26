Активістка FEMEN у Ватикані влаштувала акцію протесту (фото, відео)

Вона протестувала проти позиції церкви з питань абортів і громадянських шлюбів, йдеться у повідомленні на сайті організації.

Оголена активістка влізла в імпровізовані ясла і викрала статуетку маленького Ісуса. На грудях у неї був напис: «Бог – це жінка».

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Активістку відразу затримала жандарми й доправили до поліцейського відділку.

Акція Femen відбулася відразу після різдвяного послання Папи Римського "Urbi et Orbi" ("Містові і світу").