У Мексиці біля житлового кварталу виявили вантажівку зі 157 трупами

Практика вантажити трупи в холодильний транспорт у Мексиці не є новою.

У Мексиці в околицях міста Гвадалахара виявили вантажівку з холодильним причепом, у якому перебували 157 трупів.

Вантажівка опинилася поблизу житлового кварталу і почала турбувати місцеве населення смородом, пише ТСН з посиланням на Daily Mail. Поліція почала розслідування через знахідку – чому автомобіль опинився біля населеної території.

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Видання зазначає, що практика вантажити тіла в холодильний транспорт у Мексиці не нова, оскільки, через значний спалах злочинності, місць у моргах не вистачає. Однак, такі "морги на колесах" не повинні стояти біля населених кварталів.

Також повідомляється, що за перші 6 місяців 2018 року в Мексиці було вбито 16 тисяч осіб – це найбільша кількість загиблих з 1997 року, а порівняно з 2017 роком кількість вбивств зросла на 17%.

Місцева влада навіть не здійснює розкопку деяких масових поховань, які виникають на місці кривавих кримінальних розборок, оскільки немає місця для зберігання тел.

Раніше УНІАН повідомляв, що в столиці Мексики під час перестрілки загинула 27-річна американка українського походження Тетяна Мирутенко, що приїхала з чоловіком відзначити першу річницю весілля.