Невидимі будинки: топ-3 вражаючих споруд, що створюють ілюзію прозорості (відео)

Одним з останніх трендів сучасної архітектури можна вважати дзеркальні будинки.

У Швеції на висоті 4-6 метрів розташувався дзеркальний готель-невидимка Treehotel.

Потрапити в «дзеркальний куб» можна по 12-метровій мотузковій драбині.

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Всередині - повноцінна спальня, кухня, ванна кімната, а на даху - невелика тераса. В радіусі 500 метрів навколо будинка немає жодних сусідів, лише величні пейзажі.

У США художник перетворив стару дерев'яну халупу в напівпрозорий будинок.

Будинок Lucid Stead став надбанням каліфорнійського національного парку Джошуа-Трі.

Дзеркала відображають сухі кущі, пісок, пагорби і небо місцевої пустелі, що створює ілюзію прозорості будинку.

За допомогою свого проекту художник показує глядачам всю красу пустелі.

В Каліфорнії художник Дуг Еткен побудував будинок в стилі ранчо, повністю покритий дзеркалами.

Будинок створює неймовірний візуальний ефект, відображаючи все, що знаходиться поруч з ним. Він є частиною виставки вуличного мистецтва, в якому беруть участь 15 художників.