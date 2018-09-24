У США назвали питанням часу відставку Асада з посади президента Сирії

Ніккі Хейлі зазначила, що Вашингтон не докладає жодних зусиль, щоб позбавити Асада його посади.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що відставка сирійського президента Башара Асада зі своєї посади - це питання часу.

"Важко уявити Сирію з Асадом у влади. Я думаю, що він залишиться при владі на даний момент", - сказала Ніккі Хейлі в інтерв'ю телеканалу CBS, передає РБК.

Вона зазначила, що Вашингтон не докладає жодних зусиль, щоб позбавити Асада його посади. "Але ми не думаємо, що він залишиться. За жодних умов народ Сирії цього не дозволить", - підкреслила вона.

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Хейлі назвала неправильною позицію Ірану, Росії і кого-небудь іншого, які вважають, що "залишити Асада на його місці - це гарна ідея". "І тому, я думаю, що це питання часу, коли він піде", - сказала вона.

Як повідомило в серпні агентство Bloomberg з посиланням на джерела, у США є інформація про те, що президент Сирії Башар Асад може знову віддати наказ про використання хімічної зброї на тлі підготовки сирійської армії до захоплення одного з останніх районів, який утримують повстанці. Вашингтон попередив Москву, що у разі застосування Сирією хімічної зброї новий удар по країні буде сильнішим за попередні.

9 вересня The Wall Street Journal повідомив, що президент Сирії Башар Асад дозволив урядовим військам в ході операції по звільненню провінції Ідліб застосувати хлор.